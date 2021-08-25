Спутники и собственный космодром — Тафтай о планах Украины в космической отрасли

После провозглашения независимости космическая отрасль остается для Украины важной составляющей. Несмотря на экономические проблемы государство пытается делать все, чтобы не потерять позиции на международной арене в этой сфере.

Однако после начала войны на Востоке Украины государство сосредотачивает меньше ресурсов на деятельности космического агентства.

В интервью Фактам ICTV председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал о достижениях Украины в космической отрасли и планах на ближайшее будущее.

Какие, по вашему мнению, наибольшие достижения украинской космической отрасли за время независимости?

— Безусловно, наибольшим достижением, на мой взгляд, является полет нашего космонавта Леонида Каденюка в 1997 году на американском шаттле. Это событие очень важное и незаурядное.

Кроме того, есть очень много других важных событий. Например, реализация проекта Морской старт, который технически был первым проектом по запуску ракеты-носителя с океана.

Также очень важны проекты с Европейским космическим агентством. В частности, проекты Vega, Antares.

Есть много важных достижений, как самостоятельных, так и в рамках других проектов. Например, в рамках проекта Циклон-4 создали третью ступень двигателя. Два года назад впервые в истории Украины провели испытание не только двигателя, но и ступени в сборе. Это — очень серьезное испытание, которое ранее не проводили в Украине.

Это те проекты, которые у нас есть сегодня. Мы продолжаем их развивать, создаем новые. В рамках космической программы есть ряд других задач, которые мы планируем реализовать в ближайшее время.

Космическая программа является основным документом, основным планом действий, согласно которому производится космическая деятельность в Украине. Ее утверждение — очень важный этап.

С 2017 года мы работаем без космической программы, а значит и без финансирования со стороны государства. В ближайшее время, я надеюсь, ее утвердят.

В рамках космической программы самым первым событием будет запуск спутника Січ 2-30, который запланирован на декабрь 2021 года. Это важный проект, который начали по инициативе президента в начале этого года.

Благодаря ему реализовали государственную поддержку этого проекта. 9 апреля приняли постановление Кабинета министров о финансировании проекта, и мы очень активно работаем, чтобы в декабре 2021 года его реализовать.

Сама программа была перестроена таким образом, что все запланированные работы должны быть закончены в срок ее действия. Мы должны представить конкретные результаты нашей деятельности по завершению космической программы.

Это будут шесть спутников зондирования Земли, собственный космодром, то есть мы будем иметь свой независимый доступ в космос. Также есть ряд проектов, которые мы планируем реализовать с нашими иностранными партнерами, такие как Циклон-4М и Зенит-7.

Когда планируют реализовать эти проекты?

— Спутники дистанционного зондирования Земли — это 2023-2024 год. По реализации проекта создания космодрома: мы планируем делать это на морской платформе, которая будет изготовлена в Украине. Одним из ключевых факторов является то, что это будет полностью национальный проект. Его реализацию планируем завершить в конце 2023-начале 2024 года.

Насколько важна украинская космическая отрасль на международной арене? Востребованы ли наши услуги?

— Услуги востребованы. Безусловно, очень сильно изменились как тренды в кооперации, так и направленность, и географическое расположение наших партнеров.

Например, если вспомнить 90-е годы, то речь шла о тяжелых спутниках (5-6 тонн). Тогда развитие космической техники было ориентировано на такие большие спутники. Со временем технологии и материалы меняются, улучшается элементная база.

Большинство спутников, которые сегодня запускаются, являются небольшими космическими аппаратами. Соответственно и ракетоносители, как средство выведения космических аппаратов на орбиту, меняются. Сейчас мы более ориентированы на ракеты-носители легкого класса, которые позволяют делать Dedicated launch. То есть запуск спутников с максимальной потребностью владельцев небольших аппаратов.

Когда у вас есть ракета-носитель с большой мощностью, большой массой полезной нагрузки, то вы не можете запускать один небольшой спутник, ведь это будет экономически нецелесообразно.

То есть вы набираете дополнительный пул космических аппаратов, что создает дополнительные неудобства для их владельцев, так как приходится подстраиваться друг под друга. Поэтому создание ракет-носителей легкого и сверхлегкого классов является неким трендом.

Изменение направлений сотрудничества — это изменение наших партнеров. Если до 2013-2014 годов это были страны СНГ, то сейчас у нас ориентация на западных партнеров, партнеров из стран дальнего зарубежья.

Циклон-4М, который планируется создавать в кооперации с Канадой, будет и расположен там. Это будет чисто украинская ракета-носитель. Проведут существенное импортозамещение, чтобы не иметь импортозависимости от поставщиков из других стран.

Говорят, что Украина сильно отстала по темпам развития космической отрасли. Что вы можете об этом сказать?

— Мы остаемся на передовых позициях. Если речь идет о спутниках, то можно констатировать, что нам действительно есть над чем работать. За всю историю Южмаша и Южного мы создали и вывели на орбиту Земли суммарно около 400 спутников. Но большинство из них запускали еще во времена Советского Союза.

В рамках космической программы мы планируем существенно изменить эту ситуацию. Сегодня у Украины нет ни одного государственного спутника, который бы использовался для дистанционного зондирования Земли.

Семь спутников будут на орбите по состоянию на конец реализации космической программы, которая сейчас проходит стадии согласования.

Речь идет о новых технологиях, шесть современных спутников должны запустить в ближайшие годы. В то же время наше ракетное направление находится в числе лучших.

Ракеты, которые мы создаем, востребованы на рынке. Но не нужно забывать о создании новых образцов. Мы сейчас работаем над созданием новых технологий, должны наилучшим образом использовать наши достижения и создавать новые образцы техники так, чтобы не потерять те лидерские позиции, которые есть сегодня.

Очень важным является создание Национального комплекса, и этот проект также в Космической программе и поддержан президентом. Не могу сказать, что мы отстаем, но должны работать, чтобы всегда быть впереди технологических трендов и быть в числе лучших производителей космической техники в мире.

В мире сегодня заметно тяготение к заботе об экологии. В том числе и в космической отрасли. Присоединяется ли к этому тренду Украина?

— Экологически чистые (ракеты, — Ред.) — это очень важно. Все новейшие образцы нашей техники являются экологически чистыми. То есть Зенит-7 — это экологически чистая ракета. В качестве топлива в ней используется кислород. Это именно тот тренд, согласно которому мы создаем нашу ракетную технику.

Зенит-1SL также экологически чистая ракета. Она использует керосин и кислород. Единственное, где остаются еще критические компоненты — это верхние ступени, но даже здесь мы работаем над созданием более безопасных компонентов ракетного топлива.

Даже на примере Циклона-4М. Циклон-4 и его исторические прототипы 11К-68, 11К-69 были созданы на компонентах высоко кипящего ракетного топлива (гиптил, концентрированный амил). То есть очень токсичные компоненты.

В случае 4М мы оставляем верхнюю ступень с этими компонентами, но уже первая ступень полностью экологически чистая. Для нас это очень важный фактор. Вся наша деятельность по будущей космической технике ориентирована на создание экологически чистых образцов.