Ученым удалось узнать цвет Вселенной, измерив свет десятков тысяч галактик. Звезды и галактики испускают волны электромагнитного излучения, среди которых присутствует свет. Именно этот тип волн заметен человеку.

Исследования показали, что цвет Вселенной — бежевый оттенок, близкий к белому. Белый цвет образовался путем объединения всех длин волн.

Цвет космоса получил название космический латте.

Не секрет, что различные цвета — это волны света разной длинны. Их физические характеристики аналогичны и в космосе — более длинные волны имеют красный оттенок, а короткие — синий.

Еще в 2002 году ученые проанализировали свет, исходящий от 200 тыс. галактик со всей Вселенной. Объединив собранную цветовую гамму им удалось найти средний цвет космоса.

Многие могут предположить, что истинный цвет космоса — это черный цвет. Однако чернота Вселенной — это отсутствие видимого света.

В средине августа исследователи изучили шансы на столкновения Земли с астероидом Бенну. Космический аппарат NASA изучил орбитальную траекторию астероида — благодаря этому удалось сделать прогноз на ближайшие 200 лет. Оказалось, шансы на катастрофу гораздо выше, чем ожидалось ранее.

Фото: NASA, Unsplash

Источник: Space.com