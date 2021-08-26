Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Ученые выяснили истинный цвет Вселенной, и это не черный

Космос

Ученым удалось узнать цвет Вселенной, измерив свет десятков тысяч галактик. Звезды и галактики испускают волны электромагнитного излучения, среди которых присутствует свет. Именно этот тип волн заметен человеку.

Исследования показали, что цвет Вселенной — бежевый оттенок, близкий к белому. Белый цвет образовался путем объединения всех длин волн.

Цвет космоса получил название космический латте.

Цвет космоса

Не секрет, что различные цвета — это волны света разной длинны. Их физические характеристики аналогичны и в космосе — более длинные волны имеют красный оттенок, а короткие — синий.

Еще в 2002 году ученые проанализировали свет, исходящий от 200 тыс. галактик со всей Вселенной. Объединив собранную цветовую гамму им удалось найти средний цвет космоса.

Читайте
Телескоп NASA записал звук звезд-гигантов

Многие могут предположить, что истинный цвет космоса — это черный цвет. Однако чернота Вселенной — это отсутствие видимого света.

В средине августа исследователи изучили шансы на столкновения Земли с астероидом Бенну. Космический аппарат NASA изучил орбитальную траекторию астероида — благодаря этому удалось сделать прогноз на ближайшие 200 лет. Оказалось, шансы на катастрофу гораздо выше, чем ожидалось ранее.

Фото: NASA, Unsplash

Источник: Space.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка