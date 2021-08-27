Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Космос
Микола Олефіренко |

Blue Origin снова запустила ракету New Shepard в космос: Безоса оставили на Земле

Blue Origin

Ракета компании Blue Origin, на которой Джефф Безос отправился в космос в прошлом месяце, совершила еще один полет на околоземную орбиту Земли. В этот раз испытания проходили без экипажа на борту.

Это был 17-й испытательный полет ракеты New Shepard, которую создала компания Безоса. Она взлетела со стартовой площадки в Техасе. На борту были лишь научные эксперименты. Летательному аппарату удалось оторваться от Земли на высоту 96 км, а затем благополучно приземлиться.

Читайте
Новый конкурент SpaceX и Blue Origin: Porsche инвестировала в космический стартап

Именно ради посадки ракету и запускали. Во время приземления New Shepard продемонстрировала технологии приземления на Луну. Ракету оснастили огромным количеством датчиков и компьютеров для навигации — точно так же космический корабль будет стыковаться с поверхностю спутника Земли.

Ранее Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании $2 млрд за участие Blue Origin в программе полета на Луну. Однако теперь компании Blue Origin необходимо создать модуль для высадки на спутник, а сама миссия должна состояться в 2024 году.

Также глава Amazon уже успел побывать в космосе на корабле New Shepard — для этого он собрал экипаж, который вместе с ним поднялся на высоту 107 км. После этого вся космическая команда успешно приземлилась на Землю.

Источник: SciNews

Фото: SciNews

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка