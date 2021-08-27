Ракета компании Blue Origin, на которой Джефф Безос отправился в космос в прошлом месяце, совершила еще один полет на околоземную орбиту Земли. В этот раз испытания проходили без экипажа на борту.

Это был 17-й испытательный полет ракеты New Shepard, которую создала компания Безоса. Она взлетела со стартовой площадки в Техасе. На борту были лишь научные эксперименты. Летательному аппарату удалось оторваться от Земли на высоту 96 км, а затем благополучно приземлиться.

Именно ради посадки ракету и запускали. Во время приземления New Shepard продемонстрировала технологии приземления на Луну. Ракету оснастили огромным количеством датчиков и компьютеров для навигации — точно так же космический корабль будет стыковаться с поверхностю спутника Земли.

Ранее Джефф Безос предложил руководителю NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании $2 млрд за участие Blue Origin в программе полета на Луну. Однако теперь компании Blue Origin необходимо создать модуль для высадки на спутник, а сама миссия должна состояться в 2024 году.

Также глава Amazon уже успел побывать в космосе на корабле New Shepard — для этого он собрал экипаж, который вместе с ним поднялся на высоту 107 км. После этого вся космическая команда успешно приземлилась на Землю.

Источник: SciNews

Фото: SciNews