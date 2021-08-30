Космическая корпорация SpaceX отправила на МКС ракету с муравьями, авокадо и роботизированной рукой размером с человека.

Это уже 23 доставка SpaceX полезного груза по заказу NASA за последние десять лет.

Нижняя ступень ракеты Falcon уже успешно приземлилась на платформу SpaceX, расположенную в океане.

Верхняя капсула ракеты Dragon несет в себе более 2 тонн полезного груза. В список предметов входят свежая пицца, авокадо, лимоны и даже мороженое. Все это отправлено специально для жителей МКС, которые соскучились по еде из Земли.

В космос также отправили подопытные муравьи, креветки и растения. Невесомость проверит на прочность даже бетон, который также летит в капсуле ракеты SpaceX.

Роботизированная рука будет выполнять несложные задачи, которыми раньше занимались астронавты. Возможно, огромное количество этих железных рук помогут в колонизации Луны в ближайшее десятилетие.

SpaceX готовится к запуску новой ракеты — Starship. По словам Илона Маска, она будет готова к первому полету в ближайшие недели, хотя и полноценный полет на Луну состоится не раньше 2024 года. Финальная версия Starship нового поколения достигает высоты в 120 м.

Источник: SpaceX

Фото: SpaceX