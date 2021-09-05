Вертолет-беспилотник Ingenuity сделал 10 фотографий на Марсе

Вертолет-беспилотник Ingenuity, находящйся на Марсе вместе с марсоходом Perseverance, произвел 13-й успешный автономный полет на Красной планете.

Он летал со скоростью 3,3 м/сек, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта.

— Воздушное обследование продолжает планироваьт маршрут Perseverance, — говорится в сообщении лаборатории реактивного движения NASA.

Полет начался в субботу в 17.08 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 3.08 по киевскому времени).

Happy Flight the 13th!????

Ingenuity has achieved its 13th successful flight on Mars. It traveled at 7.3 mph (3.3 m/s) taking images pointing southwest of the South Seítah region. This aerial scouting continues to aid in planning @NASAPersevere’s next moves. https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/QIp8QSVxbq — NASA JPL (@NASAJPL) September 5, 2021

В районе Южная Сейта в кратере Езеро в середине августа проводился и предыдущий исследовательский полет марсианского вертолета. Целью было получение фотографий местности, представляет интерес с геологической точки зрения.

На этот раз вертолет-беспилотник совершил полет на высоте 8 м, что ниже, чем обычно (10 м в ходе 12-й миссии). Снимки дрон делал в другом направлении, чем раньше, для планирования маршрута марсохода.

Дальность полета составляла 210 м по сравнению с 450 м в ходе 12-го полета. Скорость также была снижена с 4,3 до 3,3 м/сек по сравнению с предыдущей миссией. Продолжительность составляла 161 с. Было сделано 10 фотографий местности, которые передал на марсоход, а затем ретранслировали на Землю.

За все время пребывания на Красной планете вертолет, сделав уже 12 полетов, пролетел в целом 2,67 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 22 мин. Самым продолжительным был 9-й полет, тогда он пролетел 625 м.