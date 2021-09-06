Астронавты МКС устроили вечеринку с приготовлением пиццы в невесомости

На Международной космической станции астронавты устроили вечеринку, на которой приготовили пиццу на орбите Земли.
Соответствующим видео с борта МКС поделился француз Томас Песке на своей странице в социальной сети Instagram.
— Вечеринка с пиццей и друзьями — это почти похоже на обычную субботу на Земле. Говорят, хороший повар никогда не делится своими секреты, но я решил вам показать процесс приготовления, чтобы вы могли его оценить. Мы добавили практически все ингредиенты, кроме ананаса, поскольку это было бы серьезным преступлением в Италии, — написал Песке.
Продукты для приготовления классического итальянского блюда в космосе экипажу МКС передали во время последней доставки, которая состоялась 12 августа.
Приготовление пиццы оказалось непростым, но веселым занятием из-за невесомости.
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Астронавтам приходилось постоянно ловить ингредиенты, чтобы те не разлетелись по всей станции.
Напомним, в конце августа космическая корпорация SpaceX отправила на МКС ракету с муравьями и роботизированной рукой размером с человека.
Это уже 23 доставка SpaceX полезного груза по заказу NASA за последние десять лет.
Кроме того, на борту капсула Dragon также находилась свежая пицца, авокадо, лимоны и даже мороженое.
Источник: Instagram Томас Песке
Фото: Instagram Томас Песке