Астронавты МКС устроили вечеринку с приготовлением пиццы в невесомости

На Международной космической станции астронавты устроили вечеринку, на которой приготовили пиццу на орбите Земли.

Соответствующим видео с борта МКС поделился француз Томас Песке на своей странице в социальной сети Instagram.

— Вечеринка с пиццей и друзьями — это почти похоже на обычную субботу на Земле. Говорят, хороший повар никогда не делится своими секреты, но я решил вам показать процесс приготовления, чтобы вы могли его оценить. Мы добавили практически все ингредиенты, кроме ананаса, поскольку это было бы серьезным преступлением в Италии, — написал Песке.

Продукты для приготовления классического итальянского блюда в космосе экипажу МКС передали во время последней доставки, которая состоялась 12 августа.

Приготовление пиццы оказалось непростым, но веселым занятием из-за невесомости.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Thomas Pesquet (@thom_astro)

Астронавтам приходилось постоянно ловить ингредиенты, чтобы те не разлетелись по всей станции.

Напомним, в конце августа космическая корпорация SpaceX отправила на МКС ракету с муравьями и роботизированной рукой размером с человека.

Это уже 23 доставка SpaceX полезного груза по заказу NASA за последние десять лет.

Кроме того, на борту капсула Dragon также находилась свежая пицца, авокадо, лимоны и даже мороженое.

Источник: Instagram Томас Песке

Фото: Instagram Томас Песке