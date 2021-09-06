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Каріна Зуєва |

Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева

Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева

Внук украинского авиаконструктора Сергея Королева встретился с американским инженером Илоном Маском, который организовал для него экскурсию по офису компании SpaceX.

SpaceX в Калифорнии Андрей Королев посетил вместе со своим сыном Павлом. Мужчина сообщил, что они лично общались с Маском. Бизнесмен не однократно выражал свои восхищения Сергею Королеву.

— Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск! — написал Андрей в Facebook.

Сергей Королев родился в Житомире 12 января 1907 года. Именно его считают основоположником практической космонавтики.

В январе президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в музей Сергея Королева в Житомире. Также он отметил, что американский бизнесмен является давним поклонником украинского авиаконструктора.

Стоит отметить, что в июле 2020 года Илон Маск пообщался с родственниками Королева. Об этом он сообщил в Twitter, отметив, что Сергей был одним из лучших в своей сфере деятельности.

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