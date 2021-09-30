Солнечное затмение — явление вполне исследованное, но тем не менее, вызывает естественный страх у всего живого на земле. Так, в момент полного затмения природа словно замирает, стихает ветер, замолкают птицы, а температура снижается минимум на 5 градусов. Чувствительные люди могут ощутить изменение давления и головную боль.

Неудивительно, что с древних времен затмения внушали мистический ужас в сердца людей. Скандинавы считали, что так за солнцем гонится огромный волк, и коли он догоняет небесное светило — оно исчезает. Отпугивали такого “волка” звоном щитов.

Долгое время причины появления затмений были неизвестны, поэтому люди воспринимали их как признак горя, которое приближается. Одним из самых ярких примеров был поход князя Игоря против половцев в 1185 году. Князь расценил затмение как предвестник беды, о чем упоминается в Слове о полку Игореве.

Более того, история знает трагические судьбы людей, которые родились в день затмения. Так, убийство Павла I, по данным астрологов, обусловлено в частности этим удивительным совпадением.

Но не только солнечное затмение имеет дурную славу. Его противоположность — лунное затмение, когда Луна полностью или частично попадает в тень Земли от Солнца — нередко вспоминают в контексте ужасных событий, когда наш спутник приобретает кроваво-красный оттенок.

Увидеть полное лунное затмение — большая удача. Поймать полное солнечное — это еще и немалые усилия. Желающих насладиться этим явлением не пугают никакие расстояния. Таких людей называют Eclipse Hunter, то есть охотниками за затмениями.

Они охотятся не с оружием, а с фотоаппаратом.

В этом году второе солнечное затмение состоится 4 декабря, но полную фазу будет видно именно в Антарктике. Сотни туристов уже бронируют поездку на эти даты. Но такое удовольствие совсем не из дешевых — минимум $20 тыс.

Солнечное затмение продлится всего 1,40 мин.

2021 год — не рекордный по количеству затмений. В среднем такое случается четыре раза в год. Впрочем, ученые подсчитали, когда именно затмений было больше, и действительно ли тогда случались ужасные события в истории человечества.

— 1917 год, революция. Там начало гражданской войны, все было бы нормально. И вот 1917 год, семь затмений. Чем больше в году затмений, тем сложнее год. 2020 год. Как вы думаете, сколько было затмений? Целых шесть, практически, — говорит Влад Росс, астролог.

Впечатляющая статистика! Неужели вот так по астрономическому календарю можно предсказать, когда в будущем произойдет что-то ужасное? Историки не спешат с такими выводами.

Все, что недостаточно исследовано, естественно вызывает страх. Когда-то люди боялись молнии и грома, называя это гневом богов. Однако затмение — явление гораздо более уникальное и все, что происходит в космосе, так или иначе все же сказывается на жизни Земли.