Ретроградный Меркурий: действительно ли он так негативно влияет на нашу жизнь и здоровье

Ретроградный Меркурий нагоняет страх на жителей Земли минимум три раза в год. Финансовые кризисы, падения валют, политические скандалы, драки, аварии и даже природные катастрофы. Его обвиняют во всех человеческих проблемах и бедах. О нем знают даже те, кто равнодушен к астрологии.

Траекторию движения Меркурия по Солнечной орбите, ученые-астрономы подробно исследовали еще четыре века назад. Когда начали появляться мощные телескопы — более или менее похожи на современные.

Во влияние на нашу жизнь ближайшей планеты от Солнца, Меркурия, верят астрологи и эзотерики. Не буквально физически, а скорее — опосредованно, символично. Астропсихолог Юрий Буянов, вместе со своей женой, вот уже 20 лет выдает астрологические календари для украинцев. И считает, что подсказки, которые дает нам звездное небо — не стоит игнорировать.

В астрологических трактовках расположения Меркурию на небосклоне играет едва ли не ключевую роль. Астрологи верят, что, когда Меркурий делает воображаемое ретроградное движение — он посылает нам знак, что стоит немного остановиться и вернуться ко всем своим незавершенным делам.

Лучшее время пересмотреть старые решения, простить старые обиды и буквально — пересмотреть старые вещи.

По делам амурным, астролог Влад Росс считает, что только во время ретроградного Меркурия звезды будут способствовать восстановлению отношений после ссор и даже разводов.

Для тех, кто все же решил в одну и ту же реку дважды не входить — астрологи советуют, что от новых серьезных отношений, помолвки, а тем более брака — пока не закончится ретроградный Меркурий — лучше категорически отказаться. Особенно знакам воды: ракам, скорпионам и рыбам. Дни ретроградного Меркурия — не лучшие для новых начинаний.

Символично, что во время нынешнего ретроградного Меркурия появится Новолуние — в созвездии Весы и вокруг молодой Луны выстроятся другие планеты. Это значит, планеты предупреждают — всем время остановить агрессию и сесть за стол переговоров. Особенно нашим чиновникам. Любые ссоры, а тем более драки, будут иметь последствия для их участников.

Для знаков огня — стрельцов, овнов и львов — это лучшее время заняться обучением, а для земных знаков: тельцов, дев и козерогов — своим здоровьем.

Ученые астрономы советуют, конечно, к советам астрологов относиться скептически. Хотя, определенная связь между человеком и факторами природными, по мнению некоторых ученых — таки существует.

Ретроградный Меркурий, как утверждают астрологи, идеальное время, чтобы проверить свое здоровье и даже сделать полное медицинское обследование.