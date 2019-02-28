В США оштрафовали на $5,7 млн приложение TikTok из-за личных данных детей до 13 лет, которые собирались без согласия родителей.
Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков приложения TikTok на $5,7 млн за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), сообщает СNN.
Сервис обвинили в нелегальном сборе персональных данных детей до 13 лет без согласия их родителей. Речь идет о именах, телефонах, фото и видео, который оказались в открытом доступе.
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Кроме того, комиссия потребовала сервис удалить все видео детей до 13 лет.
Ранее Факты ICTV писали, что как удалить личные данные из интернета.
Фото: Dreamstime.com
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