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В США рекордно оштрафовали TikTok: в сеть попали все данные детей до 13 лет

В США оштрафовали на $5,7 млн приложение TikTok из-за личных данных детей до 13 лет, которые собирались без согласия родителей.

В США рекордно оштрафовали TikTok: в сеть попали все данные детей до 13 лет

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала разработчиков приложения TikTok на $5,7 млн за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA), сообщает СNN.

Сервис обвинили в нелегальном сборе персональных данных детей до 13 лет без согласия их родителей. Речь идет о именах, телефонах, фото и видео, который оказались в открытом доступе.

Читайте: Украина отразила около 400 кибератак

Кроме того, комиссия потребовала сервис удалить все видео детей до 13 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что как удалить личные данные из интернета.

Фото: Dreamstime.com

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