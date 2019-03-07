У украинцев воруют данные, когда они получают бонусные карточки в магазинах, заключают договор с банком, подают документы в социальные службы.

Доступ к персональным данным есть у Министерства внутренних дел, крупных корпораций, которыми мы пользуемся, банков, операторов мобильной связи, сети маркетов, автосалонов, страховых компаний.

Об этом рассказывает эксперт по безопасности Дмитрий Попов.

Сегодня мошенники могут использовать кредитные истории, информацию о счетах, наследствии, владении недвижимостью, автомобилем, наличии судимости, наркотической или алкогольной зависимости и любой медицинский диагноз, чтобы выманить деньги шантажом или ограбить.

Чтобы уберечь себя от неприятностей, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун советует не пользоваться бесплатным беспарольным вайфаем. Во время подключения к точке с названием кафе, когда вы заходите в соцсети, на почту, в банковский аккаунт, злоумышленники могут перехватить его.

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Кроме того, не стоит рассказывать все о себе и семье в соцсетях, а также злоупотреблять публикациями о заведениях, которые чаще всего посещаете. Злоумышленники могут воспользоваться информацией о датах путешествия, а также свединиями, которые каждый предоставляет во время телефонных опросов.

Специалисты предостерегают от того, чтобы не публиковать фото документов и банковских карт.

Ранее Факты ICTV писали о том, как защитить себя от кражи персональных данных.