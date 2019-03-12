В Harry Potter: Wizards Unite люди с помощью смартфонов будут искать порталы из мира волшебников.
Студия Niantic обьединит мир нашумевшей игры Pokemon Go с миром Гарри Поттера.
В основу игры Harry Potter: Wizards Unite ляжет технология дополнительной реальности. А это означает, что на улицы городов снова выйдут толпы “ищущих” людей со смартфонами в руках.
Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard’s Unite (clip #1/3) pic.twitter.com/G2mDU8Lrwp
— Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.
В Harry Potter: Wizards Unite нужно будет искать порталы, через которые в мир маглов проходят магические существа, злые волшебники и попадают разные артефакты.
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Игра выйдет до конца 2019 года на iOS и Android и будет бесплатной.
К слову, компания Nintendo анонсировала новые видеоигры Pokemon Sword и Pokemon Shield.
Источник: Медуза
Фото: Niantic