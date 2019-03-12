В Harry Potter: Wizards Unite люди с помощью смартфонов будут искать порталы из мира волшебников.

Студия Niantic обьединит мир нашумевшей игры Pokemon Go с миром Гарри Поттера.

В основу игры Harry Potter: Wizards Unite ляжет технология дополнительной реальности. А это означает, что на улицы городов снова выйдут толпы “ищущих” людей со смартфонами в руках.

Here are some of the official video clips released for Harry Potter: Wizard’s Unite (clip #1/3) pic.twitter.com/G2mDU8Lrwp — Jason Inquires (@jasoninquires) 11 марта 2019 г.

В Harry Potter: Wizards Unite нужно будет искать порталы, через которые в мир маглов проходят магические существа, злые волшебники и попадают разные артефакты.

Читайте: Верующие создали “Pokemon Go”, где нужно искать Христа и апостолов

Игра выйдет до конца 2019 года на iOS и Android и будет бесплатной.

К слову, компания Nintendo анонсировала новые видеоигры Pokemon Sword и Pokemon Shield.

Источник: Медуза

Фото: Niantic