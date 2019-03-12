PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Киберновости

Всемирной паутине – 30! Google представил праздничный дудл

Сегодня, 12 марта, свое 30-летие празднует Всемирная паутина.

Всемирной паутине – 30! Google представил праздничный дудл

Всемирная паутина (WWW – World Wide Web. – Ред.) 12 марта празднует свое 30-летие. Этому событию Google посвятил праздничный дудл, который размещен на стартовой странице поисковика.

Именно 12 марта в 1989 года английский физик и инженер Тим Бернерс-Ли впервые представил идею Всемирной паутины в Европейском центре ядерных исследован.

Новая система организации, хранения и общего доступа к информации должна была решить проблему обмена знаниями и опытом между сотрудниками организации.

Читайте: Как удалить личные данные из интернета: пошаговая инструкция

С 1989 по 1991 год Бернерс-Ли с коллегами создали протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) и язык разметки веб-страниц (Hypertext Markup Language, HTML).

В 1990 году Тим Бернерс-Ли представил термин Всемирная паутина и одноименный браузер.

Ранее Факты ICTV писали, что интернет породил такой интересный феномен посредничества коммуникации и безнаказанности.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Google призвали не отображать Крым как часть РФ
Украина оказалась в четверке стран с самым дешевым интернетом
Как удалить личные данные из интернета: пошаговая инструкция
Охотник за крокодилами: кто такой Стив Ирвин и почему ему посвящен Doodle
Взлет Apple, закат Nokia: как за 19 лет изменилась стоимость 15 топ-брендов
Путин приказал России готовиться к отключению интернета
Построить дом и поделиться опытом: что украинцы ищут и снимают в YouTube
Любовь во всем! Романтичный дудл ко Дню святого Валентина
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка