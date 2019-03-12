Сегодня, 12 марта, свое 30-летие празднует Всемирная паутина.

Всемирная паутина (WWW – World Wide Web. – Ред.) 12 марта празднует свое 30-летие. Этому событию Google посвятил праздничный дудл, который размещен на стартовой странице поисковика.

Именно 12 марта в 1989 года английский физик и инженер Тим Бернерс-Ли впервые представил идею Всемирной паутины в Европейском центре ядерных исследован.

Новая система организации, хранения и общего доступа к информации должна была решить проблему обмена знаниями и опытом между сотрудниками организации.

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С 1989 по 1991 год Бернерс-Ли с коллегами создали протокол передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) и язык разметки веб-страниц (Hypertext Markup Language, HTML).

В 1990 году Тим Бернерс-Ли представил термин Всемирная паутина и одноименный браузер.

Ранее Факты ICTV писали, что интернет породил такой интересный феномен посредничества коммуникации и безнаказанности.