Облачный сервис Stadia будет работать с разрешением 4K.

Компания Google запускает игровой облачный сервис Stadia.

Об этом заявил на конференции разработчиков игр в Сан-Франциско генеральный директор компании Сундар Пичаи.

Играть через Stadia можно будет с разных платформ — с телефонов, компьютеров, планшетов и телевизоров. Перейти в игру, в частности, можно будет с YouTube — к примеру, нажав после просмотра трейлера кнопку “play now”.

Сервис будет работать с разрешением 4K, частотой 60 кадров в секунду и поддержкой HDR. Google выпустит для Stadia собственный контроллер и запустит студию для разработки собственных игр.

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Stadia начнет работу в 2019 году. Точная дата запуска и стоимость Stadia пока не названы.

Напомним, 12 марта свое 30-летие праздновала Всемирная паутина.

Источник: Kotaku

Фото: Kotaku