Актер Киану Ривз объявил дату выхода игры Cyberpunk 2077, в которой он появится как один из персонажей.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года, о чем в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 сообщил голливудский актер Киану Ривз.

Также был показан трейлер игры с персонажем Ривза.

На YouTube его посмотрели уже почти 2,5 млн раза.

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Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One. Это видеоигра студии CD Projekt Red. Ее действие происходит в 2077 году в Калифорнии в вымышленном Ночном городе, где разворачивается борьба между преступными группировками.

Геймер сможет играть за одного из трех персонажей, а также изменять его внешность и пол.

Напомним, первый трейлер Cyberpunk 2077 появился в конце августа 2018 года.

Источник: PC Gamer

Фото: cyberpunk.net