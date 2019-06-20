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Киберполиция предупреждает об атаке вируса BlueKeep: как защитить компьютер

Миллионам персональных компьютеров грозит вирусная атака. Киберполиции обнаружила уязвимость с условным названием BlueKeep.

хакерська атака

Эксперты киберполиции предупреждают, что вирусная атака грозит компьютерам, на которых установлены операционные системы Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и еще более старые версии Windows.

– Если не выполнить их обновление, хакеры смогут воспользоваться этими уязвимостями для удаленного использования пораженного компьютера и похищения конфиденциальной информации, – отмечают они.

То есть, чтобы не допустить очередной массовой вирусной атаки, пользователям ОС Windows необходимо обновить систему до последней версии для устранения уязвимостей предыдущей версии.

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В киберполиции отмечают, что похожую уязвимость этих же операционных систем использовали при таких хакерских атаках, как WannaCry и NotPetya.

Напомним, почти два года назад, 27 июня 2017 года, работа большинства крупных компаний была парализована вирусом Petya.A, который блокировал компьютеры и требовал $300. Вирус-вымогатель проникал на устройство с помощью программы для электронного документооборота M.E.Doс. Тогда от хакерской атаки пострадали Украины и еще 7 стран.

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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