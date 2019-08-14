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Факты / Lifestyle / Киберновости

Facebook признался в прослушивании голосовых сообщений пользователей

Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей соцсети.

Facebook

Сотрудники, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений Facebook, не знали, где были сделаны эти записи и каким образом они были получены.

Они только слушали разговоры пользователей Facebook, иногда непристойного содержания, но не знали, зачем это нужно компании.

Среди фирм, которые занимались расшифровкой, компания TaskUs Inc.

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В Facebook подтвердили, что расшифровывали аудиосообщения пользователей. Но заметили, что приостановили процесс более недели назад.

Также в компании обратили внимание на то, что пользователи выбрали вариант в приложении Facebook Messenger, который предусматривает расшифровку голосовых сообщений.

Подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения.

Напомним, ранее Google признал, что прослушивает команды пользователей.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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