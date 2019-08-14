Компания Facebook платила сотням подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей соцсети.

Сотрудники, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений Facebook, не знали, где были сделаны эти записи и каким образом они были получены.

Они только слушали разговоры пользователей Facebook, иногда непристойного содержания, но не знали, зачем это нужно компании.

Среди фирм, которые занимались расшифровкой, компания TaskUs Inc.

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В Facebook подтвердили, что расшифровывали аудиосообщения пользователей. Но заметили, что приостановили процесс более недели назад.

Также в компании обратили внимание на то, что пользователи выбрали вариант в приложении Facebook Messenger, который предусматривает расшифровку голосовых сообщений.

Подрядчики проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения.

Напомним, ранее Google признал, что прослушивает команды пользователей.