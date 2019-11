Создатель видеоигры Cyberpunk 2077 гейм-студия CD Projekt RED нарисовала для Instagram специальные фильтры на лица, которые позволяют пользователям ощутить себя героями футуристической игры.

Всего доступно четыре маски – V, Jackie, Dum Dum и Maelstorm.

Yes! Our filters are now available on @instagram!

Get cyberpunked at https://t.co/JaPNNeOFr6 pic.twitter.com/mIri59MTDo

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 25, 2019