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Маски Cyberpunk 2077 появились в Instagram – как установить

Представить себя героем Cyberpunk 2077 теперь можно благодаря четырем маскам, которые можно примерить в Instagram.

Маски Cyberpunk 2077 появились в Instagram – как установить

Создатель видеоигры Cyberpunk 2077 гейм-студия CD Projekt RED нарисовала для Instagram специальные фильтры на лица, которые позволяют пользователям ощутить себя героями футуристической игры.

Всего доступно четыре маски – V, Jackie, Dum Dum и Maelstorm.

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Как установить маски Cyberpunk 2077 в Instagram

Одну из масок можно примерить, перейдя по этой ссылке со смартфона.

Еще три фильтра доступны на страницы cyberpunkgame.

Как известно, видеоигра Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.

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