Представить себя героем Cyberpunk 2077 теперь можно благодаря четырем маскам, которые можно примерить в Instagram.

Создатель видеоигры Cyberpunk 2077 гейм-студия CD Projekt RED нарисовала для Instagram специальные фильтры на лица, которые позволяют пользователям ощутить себя героями футуристической игры.

Всего доступно четыре маски – V, Jackie, Dum Dum и Maelstorm.

Yes! Our filters are now available on @instagram! Get cyberpunked at https://t.co/JaPNNeOFr6 pic.twitter.com/mIri59MTDo — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 25, 2019

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Как установить маски Cyberpunk 2077 в Instagram

Одну из масок можно примерить, перейдя по этой ссылке со смартфона.

Еще три фильтра доступны на страницы cyberpunkgame.

Как известно, видеоигра Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года.