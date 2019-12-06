Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы хакеров, которые по заказу ФСБ атаковали украинские государственные органы.

Злоумышленники причастны к июльской кибератаке на ОГА. Они осуществили рассылку вирусных электронных писем. Эта акция была частью плана по дестабилизации ситуации в Украине перед проведением парламентских выборов.

СБУ тогда удалось блокировать это хакерское нашествие.

Сейчас одному из хакеров объявлено о подозрении в разработке и сбыте программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации. Дело направлено в суд.

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Служба пытается установить всех участников группировки и их российских кураторов.

Ранее Microsoft сообщила о масштабных кибератаках, связанных с Россией, на антидопинговые агентства.