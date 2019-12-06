PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Киберновости

Хакеры из Днепра атаковали госучреждения Украины по приказу ФСБ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы хакеров, которые по заказу ФСБ атаковали украинские государственные органы.

Хакеры из Днепра атаковали госучреждения Украины по приказу ФСБ

Злоумышленники причастны к июльской кибератаке на ОГА. Они осуществили рассылку вирусных электронных писем. Эта акция была частью плана по дестабилизации ситуации в Украине перед проведением парламентских выборов.

СБУ тогда удалось блокировать это хакерское нашествие.

Сейчас одному из хакеров объявлено о подозрении в разработке и сбыте программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации. Дело направлено в суд.

Читайте: СБУ разоблачила ботоферму в Киеве

Служба пытается установить всех участников группировки и их российских кураторов.

Ранее Microsoft сообщила о масштабных кибератаках, связанных с Россией, на антидопинговые агентства.

Источник: СБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ботофермаа
СБУ разоблачила ботоферму в Киеве
Руководители страховой Гарант-Лайф присвоили более 80 млн грн клиентов – СБУ
Руководители страховой Гарант-Лайф присвоили более 80 млн грн клиентов – СБУ
медведчук
Обыски в офисе Медведчука: СБУ отрицает причастность к нардепу
Ігорь Кучерявий
Ехал за паспортом: на админгранице с Крымом задержали единоросса Кучерявого
Два керівника Нацакадемії аграрних наук вимагали $50 тис. хабара
Два руководителя Нацакадемии аграрных наук требовали $50 тыс. взятки
Без дозатора и горит зеленым. Как выявить суррогатный алкоголь
Без дозатора и горит зеленым. Как выявить суррогатный алкоголь
владимир цемах
СБУ объявила Цемаха в розыск
Названы имена погибших на Донбассе спецназовцев
Названы имена погибших на Донбассе спецназовцев
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка