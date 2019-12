Названа дата старта предзаказов PlayStation 5 и цена консоли

Предварительные заказы на Sony PlayStation 5 будут доступны в марте 2020 года. Об этом сообщил в Twitter инсайдер PSErebus.

По его данным, поставки начнутся с Северной Америки в ноябре следующего года. Приставка будет стоить на этом рынке $499.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499

— PlayStation (@PSErebus) December 29, 2019