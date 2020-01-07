WePlay! Esports впервые проведет трансляцию турнира по Dota 2 на украинском языке

MEGOGO и Multiplex покажут на украинском языке киберспортивный турнир WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2, который будет проходить в Буковеле с 9 по 12 января.

Медиасервис MEGOGO и сеть кинотеатров Multiplex покажут киберспортивный турнир WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2 на украинском языке.

Турнир будет проходить в Буковеле с 9 по 12 января, на украинском языке.

Зрители, которые наблюдали за трансляцией региональных квалификаций на WePlay! Bukovel Minor 2020, могли заметить, что кроме русского и английского языков, игры комментировались и на украинском. WePlay! Esports впервые в истории киберспорта провел официальную трансляцию турнира такого уровня на украинском языке.

– Мы всегда открыты к сотрудничеству и ищем способы расширять видеодистрибуцию наших трансляций. Multiplex и MEGOGO дадут возможность увидеть турнир тем, кто не сможет посмотреть его в Буковеле, к тому же они покажут украиноязычную версию трансляции, — говорит директор по развитию бизнеса компании WePlay! Esports Дмитрий Карпенко.

Каждый матч основной части WePlay! Bukovel Minor 2020 тоже будет транслироваться на трех языках — английском, русском и украинском — с участием профессиональных комментаторов: Алексей “уХо” Малецкий, Роман “Telpecarne” Шевчук, Роман “DoubleEspresso” Губин, Андрей “violin” Яцюк, Богдан “Aelnis” Заверуха, Владислав “JUSTICE” Баган.

За официальной трансляцией турнира на украинском языке в Twitch можно будет следить здесь.

Благодаря медиасервису MEGOGO и сети кинотеатров Multiplex за играми WePlay! Bukovel Minor 2020 можно будет наблюдать не только на Twitch-канале, но и на ресурсах партнеров.

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Подробную информацию о WePlay! Bukovel Minor 2020 можно найти на официальной странице турнира на сайте WePlay! Esports по этой ссылке. Детальное расписание доступно по этой ссылке.

Медиасервис MEGOGO

Пользователи MEGOGO из разных стран смогут наблюдать за играми WePlay! Bukovel Minor 2020 на русском и украинском языке. Для этого достаточно зайти на платформу и найти трансляцию в разделе Спорт.

Сеть кинотеатров Multiplex

Multiplex предоставит поклонникам киберспорта возможность собраться для коллективного просмотра трансляции финального дня WePlay! Bukovel Minor 2020 на украинском языке. Города и локации, в которых можно будет посмотреть финальные матчи турнира 12 января 2020 года.

Детальная информация о показе WePlay! Bukovel Minor 2020 в сети кинотеатров Multiplex доступна на этой странице.

Напомним, WePlay! Bukovel Minor 2020 — это официально признанный компанией Valve турнир серии Dota Pro Circuit (DPC) с призовым фондом в $300 тыс.