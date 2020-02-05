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Twitter начнет маркировать и удалять фейковые фото и видео

Платформа микроблогов Twitter введет специальную пометку для фейковых фото, видео и аудиозаписей.

Соцсеть будет маркировать медиафайлы, если посчитает, что они специально были отредактированы так, чтобы ввести людей в заблуждение.

Помимо содержания медиафайла, будут проверяться его метаданные, сопровождающий его твит и профиль пользователя, которые разместил этот медиафайл.

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Кроме присвоения пометки, Twitter будет реже показывать фейковые медиафайлы в ленте и предупреждать пользователей, которые хотят их лайкнуть или ретвитнуть.

Новые правила вступят в силу с 5 марта 2020 года.

Ранее Twitter удалил пост Трампа из-за музыки.

Источник: Twitter 

Фото: Pixabay

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