Mount & Blade 2: Bannerlord за три часа собрала 100 тыс. игроков

На игровой платформе Steam началась ранняя продажа компьютерной игры Mount & Blade 2: Bannerlord.

Через три часа после релиза, у нее уже играло 100 тыс. человек.

Игроку доступно онлайн прохождения в четырех режимах Схватка, Капитан, Командный бой и Осада.

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Действие игры разворачивается за 200 лет до событий прошлого части Mount & Blade. По сюжету, после гибели императора Кальрадии по всей стране вспыхнули сражения. Игроку отводится роль одного из воинов, который сможет как восстановить империю, так и разрушить ее.

На полноценном релизе Mount & Blade II: Bannerlord будет поддерживать 12 языков. Игра также появится на PS4 и Xbox One, но когда это случится — неизвестно.

Купить и скачать Mount & Blade II: Bannerlord можно в Steam. Ее цена в раннем доступе — 600 грн.

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Источник: Steam