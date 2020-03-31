Закрытое бета-тестирование условно-бесплатного шутера Valorant стартует 7 апреля.
Об этом на официальном сайте игры заявили разработчики из студии Riot Games.
Чтобы стать участником закрытого бета-теста, нужно завести учетную запись Riot, связать его с Twitch и 7 апреля смотреть любой стрим этого шутера.
Далее нужно будет ждать, когда пришлют приглашение на участие в тесте. Однако разработчики будут следить за нагрузкой на сервер, поэтому всех желающих пустить не получится.
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Весь прогресс в бете не сохранится в релизных версии игры. Если игрок приобретет баллы для покупки скинов, то на момент релиза ему возместят потраченные баллы и добавят еще.
Например, если было потрачено 10 тыс. баллов, то вернут 12 тыс.
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