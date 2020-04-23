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А может борщ тоже российский? World of Tanks приписали к отечественным играм России

Старший геймдизайнер Control Сергей Мохов гневно прокомментировал в Twitter книгу бывшего автора Game.EXE и GQ Андрея Подшибякина Время игр.

Разработчик из Украины возмутился тем, что слово отечественный было применено в значении “российский” по отношению к S.T.A.L.K.E.R. и World of Tanks, которые были созданы украинской и белорусской студиями.

— Прошу прощения у своих англоязычных читателей — я просто не мог пройти мимо этой книги и ничего не сказать. Я извиняюсь, они там в РФ совсем ***?

Сталкер и World of Tanks в их понимании отечественные игры? И борщ, может, русский? Почему нет?

 

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Книга Андрея Подшибякина об игровой индустрии в СНГ рассказывает о самых заметных играх с 1997 по 2010 годы.

К слову, директор World of Tanks создаст собственную партию в РФ.

По его словам, новая политсила должна принять участие в региональных выборах в РФ в 2020 году, а также в парламентских выборах, которые намечены на 2021 год.

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