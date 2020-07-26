Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при РНБО Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

— Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен, — говорится в сообщении СНБО.

В СНБО подчеркнули, что опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак.

— В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и больше 6,5 тыс. с доменом ua, в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры. Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной, – сказано в сообщении.

Читайте: Может сесть на пять лет: в Черновцах 17-летний парень продавал данные тысяч пользователей

В СНБО отметили, что НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.

Продажа данных хакерами

Хакеры продавали данные украинцев от 1 тыс. грн. до $10 тыс — департамент киберполиции провел спецоперацию в 10 регионах Украины.

Правоохранители добавили, что выявили и задокументировали деятельность злоумышленников, которые в Киеве создали телеграмм-бот Ua Baza BOT [OFFICIAL BOT], с помощью которого они реализовывали персональные данные.