Платежный сервис Facebook Pay стал доступен пользователям из Украины, которые имеют карточки систем Mastercard и Visa.

Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвование и купить виртуальную валюту Facebook Stars. С их помощью можно также поддержать пользователей.

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Пока Facebook Pay доступен только в браузерной версии.

Facebook Pay

Платежную систему Facebook Pay начали разрабатывать в 2019 году. Ее можно использовать систему везде, где она будет доступна, без необходимости каждый раз вводить данные своей банковской карты.

Платежи обрабатываются в партнерстве с такими компаниями, как PayPal, Stripe и другими по всему миру.

Источник: Liga.Tech