Facebook разоблачил проект российской “фабрики троллей”

Социальная сеть Facebook сообщила об удалении ряда учетных записей, связанных с российским Агентством интернет-исследований или “фабрикой троллей”, из-за участия в иностранных кампаниях воздействия.

Деятельность этих учетных записей и страниц преимущественно фокусировалось на США, Соединенном Королевстве, Алжире и Египте, и других англоязычных странах и странах Ближнего Востока и Африки.

Учетные записи перенаправили пользователей на сайт Peace Data, где публиковался контент о международных событиях.

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Facebook обратил внимание на эту сеть после сообщения от ФБР США.

Как отметили в Facebook, всего удалили 13 учетных записей и две страницы, которые связывают с лицами, действовавшими в Агентстве интернет-исследований. Всего около 14 тыс. пользователей соцсети подписались на минимум одну из страниц кампании.

Аккаунты “за Порошенко”

В июле компания Facebook удалила 72 аккаунты и 35 страниц, касающихся digital-агентства Postmen. Их подозревают в ненадлежащей активности во время президентских выборов 2019 года.

Digital-агентство Postmen во время выборов президента в 2019 году работало на Петра Порошенко.