Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию и подготовить решения для противодействия доступа в российскую социальную сеть Вконтакте через мобильное приложение в Украине.

Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания в должности.

— Проблема проникновения дезинформации с Вконтакте или российских телеканалов действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому вопросу, есть план мер. Надеюсь, этот план будет реализован, — сказал он Ткаченко.

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В то же время министр не детализировал, какие именно меры на данный момент обсуждаются.

— Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, отвечает ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории, — заявил министр.

Также министр добавил, что как бы не ставили заслон, победа в этой гибридной войне находиться в наших руках. В частности, Ткаченко отметил важность медиаграмотности.

Возобновление доступа к Вконтакте

В субботу, 12 сентября, российская соцсеть ВКонтакте стала снова доступна в Украине без использования специальных программ, по типу VPN.

Соцсеть смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении, о чем она сама и сообщила.