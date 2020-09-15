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Мобильное приложение Вконтакте собирает данные украинских пользователей — СНБО

Восстановление доступа к российской соцсети Вконтакте накануне местных выборов в Украине может нести угрозу национальной безопасности.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк.

После применения санкций против соцсети Вконтакте специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры по реализации ограничений.

— С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено, — отметил Демедюк.

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Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности будут блокировать работу мобильного приложения Вконтакте на территории Украины.

Запрет российских соцсетей

Российские социальные сети Вконтакте, Одноклассники и поисковик Яндекс запрещены в Украине с 15 мая 2017 года. В мае 2020-го, указом президента Украины Владимира Зеленского эти санкции были продлены.

12 сентября российская соцсеть Вконтакте заявила, что снова доступна в Украине без использования специальных программ, вроде VPN.

Соцсеть смогла обойти блокировку в своем мобильном приложении.

Источник: СНБО

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