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Факты / Lifestyle / Интернет

Twitter удалил пост советника Трампа о бесполезности защитных масок

Социальная сеть Twitter удалила публикацию советника президента США Скотта Атласа по поводу неэффективности ношения масок во время пандемии коронавируса.

— Маски работают? Нет, — написал в своей публикации Атлас.

Советник Дональда Трампа разместил сообщение в социальной сети Twitter 17 октября. Удалили его на следующий день.

Трамп против Twitter

Публикацию Дональда Трампа в Twitter о том, что у него есть иммунитет к коронавирусу, представители социальной сети обозначили как такую, которая может вводить пользователя в заблуждение.

Однако ее не удалили, поскольку слова Трампа представляют общественный интерес.

В этом посте глава США утверждает, что он больше не является заразным.

Источник: NBC News

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