В Google назвали самые популярные поисковые запросы украинцев в течение 2020 года.
Среди популярных тем — коронавирус, карантин, среди личностей — политики и люди, которых не стало. Запросы приведены на языке оригинала.
10 самых популярных запросов
- Коронавирус
- Коронавирус рекомендации
- Выборы в США
- Google Classroom
- Симптомы коронавируса
- На урок
- Холостячка
- Праздники 2020
- Карантин в Украине
- Zoom
Среди персон украинцы чаще всего искали информацию о российском оппозиционере Алексее Навальном и победителе выборов в США Джо Байдене.
10 самых популярных персон
- Алексей Навальный
- Джо Байден
- Александр Лукашенко
- Михаил Ефремов
- Ким Чен Ын
- Артем Дзюба
- Дональд Трамп
- Геннадий Кернес
- Моргенштерн
- Билли Айлиш.
Читайте: Пандемия — слово 2020 года по версии словаря Merriam-Webster
Искали граждане страны информацию и о людях, которые умерли.
10 самых популярных людей, которых не стало
- Борис Клюев
- Коби Брайант
- Михаил Жванецкий
- Диего Марадона
- Чедвик Боузман
- Армен Джигарханян
- Настя Тропицель
- Джордж Флойд
- Шон Коннери
- Валентина Легкоступова
Пользовались популярностью и запросы из категории “каким образом что-то сделать”.
10 самых популярных запросов из категории “как”
- как сшить маску
- как сделать антисептик для рук
- как лечить коронавирус
- как передается коронавирус
- как правильно носить маску
- как умерла Свинка Пеппа
- как выйти замуж
- как вернуть обоняние
- как сделать все хорошо
- как удалить аккаунт в инстаграм.
Традиционно украинцы искали книги, фильмы и сериалы.
10 самых популярных книг
- Маленькие женщины — Луиза Мэй Олкотт
- 365 дней — Бланка Липинская
- Гордость и предубеждение — Джейн Остин
- Ведьмак — Анджей Сапковский
- Мальчик в полосатой пижаме — Джон Бойн
- 1984 — Джордж Оруэлл
- Вторая жизнь Уве — Фредрик Бакман
- Оно — Стивен Кинг
- Таймлесс. Рубиновая книга — Керстин Гир
- После — Анна Тодд
10 самых популярных фильмов
- Заражение
- Малефисента 2
- После 2
- Холодное сердце 2
- Скажене весілля 2
- Джентльмены
- Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2
- Паразиты
- Отель Белград
- Форд против Феррари
10 самых популярных сериалов
- Бумажный дом
- Спіймати Кайдаша
- Ведьмак
- Игра на выживание
- Ход королевы
- Постучись в мою дверь
- Перевал Дятлова
- Ничто не случается дважды
- Жестокий Стамбул
- Содержанки
Самые популярные песни в поисковых запросах 2020 года
Google определил 100 песен, которые в течение 2020 года пользователи искали чаще всего с помощью голосового помощника.
В топе можно увидеть группу Imаgine Dragons, певицу Билли Айлиш и рэпера Эминема.
Подробнее о популярных запросах в Google в 2020 году читайте на Фактах ICTV.