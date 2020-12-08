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Факты / Lifestyle / Интернет
Людмила Грубнік |

Коронавирус и Zoom: что искали украинцы в Google в 2020 году

В Google назвали самые популярные поисковые запросы украинцев в течение 2020 года.

Среди популярных тем — коронавирус, карантин, среди личностей — политики и люди, которых не стало. Запросы приведены на языке оригинала.

10 самых популярных запросов

  • Коронавирус
  • Коронавирус рекомендации
  • Выборы в США
  • Google Classroom
  • Симптомы коронавируса
  • На урок
  • Холостячка
  • Праздники 2020
  • Карантин в Украине
  • Zoom

Среди персон украинцы чаще всего искали информацию о российском оппозиционере Алексее Навальном и победителе выборов в США Джо Байдене.

10 самых популярных персон

  • Алексей Навальный
  • Джо Байден
  • Александр Лукашенко
  • Михаил Ефремов
  • Ким Чен Ын
  • Артем Дзюба
  • Дональд Трамп
  • Геннадий Кернес
  • Моргенштерн
  • Билли Айлиш.

Читайте: Пандемия — слово 2020 года по версии словаря Merriam-Webster

Искали граждане страны информацию и о людях, которые умерли.

10 самых популярных людей, которых не стало

  • Борис Клюев
  • Коби Брайант
  • Михаил Жванецкий
  • Диего Марадона
  • Чедвик Боузман
  • Армен Джигарханян
  • Настя Тропицель
  • Джордж Флойд
  • Шон Коннери
  • Валентина Легкоступова

Пользовались популярностью и запросы из категории “каким образом что-то сделать”.

10 самых популярных запросов из категории “как”

  • как сшить маску
  • как сделать антисептик для рук
  • как лечить коронавирус
  • как передается коронавирус
  • как правильно носить маску
  • как умерла Свинка Пеппа
  • как выйти замуж
  • как вернуть обоняние
  • как сделать все хорошо
  • как удалить аккаунт в инстаграм.

Традиционно украинцы искали книги, фильмы и сериалы.

10 самых популярных книг

  • Маленькие женщины — Луиза Мэй Олкотт
  • 365 дней — Бланка Липинская
  • Гордость и предубеждение — Джейн Остин
  • Ведьмак — Анджей Сапковский
  • Мальчик в полосатой пижаме — Джон Бойн
  • 1984 — Джордж Оруэлл
  • Вторая жизнь Уве — Фредрик Бакман
  • Оно — Стивен Кинг
  • Таймлесс. Рубиновая книга — Керстин Гир
  • После — Анна Тодд

10 самых популярных фильмов

  • Заражение
  • Малефисента 2
  • После 2
  • Холодное сердце 2
  • Скажене весілля 2
  • Джентльмены
  • Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2
  • Паразиты
  • Отель Белград
  • Форд против Феррари

10 самых популярных сериалов

  • Бумажный дом
  • Спіймати Кайдаша
  • Ведьмак
  • Игра на выживание
  • Ход королевы
  • Постучись в мою дверь
  • Перевал Дятлова
  • Ничто не случается дважды
  • Жестокий Стамбул
  • Содержанки

Самые популярные песни в поисковых запросах 2020 года

Google определил 100 песен, которые в течение 2020 года пользователи искали чаще всего с помощью голосового помощника.

В топе можно увидеть группу Imаgine Dragons, певицу Билли Айлиш и рэпера Эминема.

Подробнее о популярных запросах в Google в 2020 году читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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