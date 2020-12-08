В Google назвали самые популярные поисковые запросы украинцев в течение 2020 года.

Среди популярных тем — коронавирус, карантин, среди личностей — политики и люди, которых не стало. Запросы приведены на языке оригинала.

10 самых популярных запросов

Коронавирус

Коронавирус рекомендации

Выборы в США

Google Classroom

Симптомы коронавируса

На урок

Холостячка

Праздники 2020

Карантин в Украине

Zoom

Среди персон украинцы чаще всего искали информацию о российском оппозиционере Алексее Навальном и победителе выборов в США Джо Байдене.

10 самых популярных персон

Алексей Навальный

Джо Байден

Александр Лукашенко

Михаил Ефремов

Ким Чен Ын

Артем Дзюба

Дональд Трамп

Геннадий Кернес

Моргенштерн

Билли Айлиш.

Читайте: Пандемия — слово 2020 года по версии словаря Merriam-Webster

Искали граждане страны информацию и о людях, которые умерли.

10 самых популярных людей, которых не стало

Борис Клюев

Коби Брайант

Михаил Жванецкий

Диего Марадона

Чедвик Боузман

Армен Джигарханян

Настя Тропицель

Джордж Флойд

Шон Коннери

Валентина Легкоступова

Пользовались популярностью и запросы из категории “каким образом что-то сделать”.

10 самых популярных запросов из категории “как”

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как сделать все хорошо

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Традиционно украинцы искали книги, фильмы и сериалы.

10 самых популярных книг

Маленькие женщины — Луиза Мэй Олкотт

365 дней — Бланка Липинская

Гордость и предубеждение — Джейн Остин

Ведьмак — Анджей Сапковский

Мальчик в полосатой пижаме — Джон Бойн

1984 — Джордж Оруэлл

Вторая жизнь Уве — Фредрик Бакман

Оно — Стивен Кинг

Таймлесс. Рубиновая книга — Керстин Гир

После — Анна Тодд

10 самых популярных фильмов

Заражение

Малефисента 2

После 2

Холодное сердце 2

Скажене весілля 2

Джентльмены

Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2

Паразиты

Отель Белград

Форд против Феррари

10 самых популярных сериалов

Бумажный дом

Спіймати Кайдаша

Ведьмак

Игра на выживание

Ход королевы

Постучись в мою дверь

Перевал Дятлова

Ничто не случается дважды

Жестокий Стамбул

Содержанки

Самые популярные песни в поисковых запросах 2020 года

Google определил 100 песен, которые в течение 2020 года пользователи искали чаще всего с помощью голосового помощника.

В топе можно увидеть группу Imаgine Dragons, певицу Билли Айлиш и рэпера Эминема.

Подробнее о популярных запросах в Google в 2020 году читайте на Фактах ICTV.