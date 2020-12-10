105 лет со дня рождения Уильяма Артура Льюиса: Google создал новый дудл

10 декабря Google создал новый дудл, посвятив его Нобелевскому лауреату, известному ученому в сфере экономики Уильяму Артуру Льюису.

Факты ICTV решили рассказать о знаменитом деятеле и его заслугах.

Биография Льюиса

Льюис родился 23 января 1915 года в Сент-Люсии (Вест-Индия), там же и получил среднее образование.

Некоторое время работал клерком, а затем в 1934 году поступил в Лондонскую школу экономики, которую окончил с отличием. Степень доктора получил там же в 1940 году.

Преподавал в Манчестерском университете, был директором Университетского колледжа Вест-Индии, исполнял обязанности профессора в Школе государственных и международных проблем имени Вудро Вильсона при Принстонском университете, профессора кафедры политической экономии Принстонского университета.

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Во время Второй мировой войны работал в Комиссии по вопросам заработной платы и в Министерстве по делам колоний, был в группе экспертов ООН по развивающимся странам.

Вклад в науку

Ученый является автором так называемой модели Льюиса — неоклассической модели экономического развития дуалистической экономики с избыточным предложением труда.

Награды

В 1979 году Льюиса вместе с Теодором Шульцем за новаторское исследование экономического развития, внимание к проблемам развивающихся стран наградили Нобелевской премией по экономике.

Дудл Google в декабре

В декабре Google посвятил дудл новогодним праздникам.

Пользователи могут наслаждаться праздничным приветствием с елками и гирляндами.

Больше новостей об обновлениях дудла Google читайте на Фактах ICTV.

Фото: из открытых источников