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Факты / Lifestyle / Интернет
Людмила Грубнік |

Twitter будет удалять ложные посты о вакцине против коронавируса

Twitter будет удалять посты о вакцине против коронавируса, которые являются ложными или вводят пользователей в заблуждение.

Сомнительную информацию планируют маркировать.

Какие сообщения будут удалять:

  • заявления о том, что вакцинация против коронавируса несет вред здоровью и угрожает жизни человека;
  • опровергнутые экспертами утверждения об опасных последствиях прививок;
  • сообщения о том, что коронавируса не существует, поэтому вакцинироваться не нужно.

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Новые правила начнут действовать со следующей недели.

Бан информации о вакцинах в Facebook

Социальная сеть Facebook также заявляла о том, что будет удалять неправдивую информацию о вакцинах против коронавируса.

Банить будут сообщения, которые раскритикуют эксперты в области здравоохранения.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Twitter Safety

Фото: Dreamstime

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