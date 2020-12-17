Twitter будет удалять посты о вакцине против коронавируса, которые являются ложными или вводят пользователей в заблуждение.

Сомнительную информацию планируют маркировать.

Какие сообщения будут удалять:

заявления о том, что вакцинация против коронавируса несет вред здоровью и угрожает жизни человека;

опровергнутые экспертами утверждения об опасных последствиях прививок;

сообщения о том, что коронавируса не существует, поэтому вакцинироваться не нужно.

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Новые правила начнут действовать со следующей недели.

Бан информации о вакцинах в Facebook

Социальная сеть Facebook также заявляла о том, что будет удалять неправдивую информацию о вакцинах против коронавируса.

Банить будут сообщения, которые раскритикуют эксперты в области здравоохранения.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Twitter Safety