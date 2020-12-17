Twitter будет удалять посты о вакцине против коронавируса, которые являются ложными или вводят пользователей в заблуждение.
Сомнительную информацию планируют маркировать.
Какие сообщения будут удалять:
- заявления о том, что вакцинация против коронавируса несет вред здоровью и угрожает жизни человека;
- опровергнутые экспертами утверждения об опасных последствиях прививок;
- сообщения о том, что коронавируса не существует, поэтому вакцинироваться не нужно.
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Новые правила начнут действовать со следующей недели.
Бан информации о вакцинах в Facebook
Социальная сеть Facebook также заявляла о том, что будет удалять неправдивую информацию о вакцинах против коронавируса.
Банить будут сообщения, которые раскритикуют эксперты в области здравоохранения.
Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: Twitter Safety