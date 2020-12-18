18 декабря Google обновил дудл и посвятил его 26-летию со дня открытия пещеры Шове (Grotte Chauvet) с уникальными доисторическими рисунками, которая входит в список Всемирного наследия.

Уникальный объект расположен на юге Франции, вблизи реки Ардеш.

В пещере длинной около 800 м и высотой до 18 метров ученые обнаружили более 300 рисунков животных — бизонов, шерстистых носорогов, тарпанов, медведей, пещерных львов.

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Возраст рисунков — более 30 тыс. лет, однако благодаря уникальному микроклимату пещеры им удалось сохраниться. Объект открыла 18 декабря 1994 года группа ученных во главе с Жаном-Мари Шове, в честь специалиста его и назвали.

Сейчас пещера закрыта для посетителей, поскольку любое изменение температуры или влажности воздуха может повредить уникальное наследие.

Обновление дудла Google

В декабре Google посвятил дудл новогодним праздникам.

Таким образом пользователям напоминают о приближении Рождества и Нового года.

Подробнее об обновлении дудла Google читайте на Фактах ICTV.