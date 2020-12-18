Разработчики Twitter работают над способом увековечить аккаунты умерших пользователей.
Об этом говорится в сообщении компании по поводу перезапуска проверки страниц социальной сети.
— Мы работаем над созданием способа увековечить эти учетные записи в 2021 году, — уточнили представители Twitter.
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В то же время в компании пока не планируют автоматически удалять подтвержденный (синий) значок с неактивных учетных записей умерших людей.
Позиция Twitter по вакцине против коронавируса
В Twitter сообщили, что будут удалять посты, которые содержат неправдивую или сомнительную информацию о вакцинах против коронавируса.
К ним относятся данные о негативных последствиях вакцинирования.
Подробнее о правилах пользования Twitter читайте на Фактах ICTV.
Источник: Twitter Inc.