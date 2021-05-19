Криптовалюта Bitcoin за сутки упала в цене на 15,5% по данным различных криптоплатформ.

По состоянию на 16.00 19 апреля стоимость Bitcoin составляет $38 тыс. 810, сообщает COINDESK.

Таким образом, за неделю криптовалюта подешевела на 32%.

Эксперты считают, что главной причиной падения курса являются заявления Илона Маска, который сообщил о завершении продажи электромобилей Tesla за Bitcoin.

Также удешевление криптовалюты может быть связано с проверкой биржи Binance американскими властями.

Bitcoin Илона Маска

После резкого падения Bitcoin основатель компании Tesla Маск заявил, что компания не продала ни одного из накопленных Bitcoin.

Таким образом Маск ответил на обвинения интернет пользователей, которые предположили, что в следующем квартале компания быстро начнет распродавать свою криптовалюту.

После этого заявления стоимость Bitcoin упала более чем $56 тыс. до $45 тыс.