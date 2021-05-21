Факты недели ICTV запускают авторский YouTube-канал

Команда итоговой программы Факты недели. 100 минут на ICTV презентовала новый YouTube-проект — Оксиген.

Это канал авторской журналистики, который будет помогать прорваться сквозь медийный шум и понять, что на самом деле движет событиями в мире и нашей жизни.

Команда Фактов недели уже 15 лет готовит один из самых ярких проектов украинского телевизионного пространства.

После каждого эфира выпуски и сюжеты выкладываются в сети, где набирают сотни тысяч, а иногда и миллионы просмотров.

Однако жизнь дарит столько интересного материала, все невозможно втиснуть даже в два часа эфира. Поэтому отдельный контент будет делаться для YouTube-канала Оксиген. Команди Оксани Соколової.

— Здесь мы будем рассказывать простым языком, как это умеем делать, о явлениях, которые меняют мир и нашу жизнь. Объяснять: как это понимать? что означает? к чему ведет? Мы будем разбирать феномены. Показывать людей, которые нас поразили и которых не встретишь на улице. Мы будем исследовать скандалы, о которых все говорят. Заходить туда, где посторонним вход запрещен. И традиционно испытывать все на себе, — рассказывает руководитель проекта Оксана Соколова.

Оксана добавляет, что это будет канал авторской журналистики. От крутых авторов, которые всегда находят неожиданные ракурсы событий, которым всегда есть что сказать. И чьи материалы — как глоток кислорода.

В первом видео на канале журналист Максим Крапивный исследует феномен всенародной любви к Олегу Винника.

Пользователи узнают, почему его песни звучат отовсюду, а армия фанатов — одна из самых активных в украинском шоу-бизнесе.

Чтобы докопаться до причин, авторы запустили собственный челлендж в соцсетях. Что из этого вышло? Все на Оксигене.

Посетить YouTube-канал можно по ссылке: https://youtu.be/FixaZ2e-fcs.