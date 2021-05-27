Как скрыть лайки в Instagram (Инстаграм)

Шаг 1. Откройте свой аккаунт в Instagram
Откройте приложение Instagram и выберите любую свою публикацию. Нажмите на три точки, которые находятся над фото.
Шаг 2. Уберите количество отметок Нравится
Нажмите на функцию Убрать количество отметок Нравится.
Таким образом другие пользователи не смогут увидеть количество лайков под вашими публикациями.
Шаг 3. Зайдите в настройки конфиденциальности
Для этого нужно вернуться на главную страницу своего профиля и нажать на три линии, которые находят в правом верхнем углу. Нажмите на Настройки и выберите категорию Конфиденциальность.
Шаг 4. Скройте количество лайков
Среди предложенных категорий нажмите на Публикации. А потом активируйте функцию, которая скроет количество лайков и просмотров в Instagram.
Таким образом вы сможете видеть количество лайков под публикациями других пользователей.