Как скрыть лайки в Instagram (Инстаграм)

Instagram является одной из самых популярных социальных сетей во всем мире. Поэтому неудивительно, что разработчики платформы каждый день пытаются ее совершенствовать.

Теперь в Instagram можно скрывать лайки под собственными публикациями. Таким образом, другие пользователи не смогут видеть, сколько предпочтений набирают ваши фото. В то же время, владельцы аккаунтов, как и раньше, смогут отслеживать статистику активности аудитории.

Кроме этого, пользователи Instagram могут активировать функцию, чтобы не видеть количество лайков под публикациями других пользователей.

Как скрыть лайки в Instagram — читайте в инструкции Фактов на ICTV.