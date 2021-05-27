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Как скрыть лайки в Instagram
Факты / Lifestyle / Интернет
Валентина Чорна |
Как скрыть лайки в Instagram

Как скрыть лайки в Instagram

Instagram является одной из самых популярных социальных сетей во всем мире. Поэтому неудивительно, что разработчики платформы каждый день пытаются ее совершенствовать.

Теперь в Instagram можно скрывать лайки под собственными публикациями. Таким образом, другие пользователи не смогут видеть, сколько предпочтений набирают ваши фото. В то же время, владельцы аккаунтов, как и раньше, смогут отслеживать статистику активности аудитории.

Кроме этого, пользователи Instagram могут активировать функцию, чтобы не видеть количество лайков под публикациями других пользователей.

Как скрыть лайки в Instagram — читайте в инструкции Фактов на ICTV.

Шаг 1. Откройте свой аккаунт в Instagram

Откройте приложение Instagram и выберите любую свою публикацию. Нажмите на три точки, которые находятся над фото.

  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
Как скрыть лайки в Instagram / 2 фотографии

Шаг 2. Уберите количество отметок Нравится

Нажмите на функцию Убрать количество отметок Нравится.

Таким образом другие пользователи не смогут увидеть количество лайков под вашими публикациями.

  • Как скрыть лайки в Instagram (Инстаграм)
  • instagram
  • Как скрыть лайки в Instagram (Инстаграм)
  • instagram
Как скрыть лайки в Instagram / 2 фотографии

Шаг 3. Зайдите в настройки конфиденциальности

Для этого нужно вернуться на главную страницу своего профиля и нажать на три линии, которые находят в правом верхнем углу. Нажмите на Настройки и выберите категорию Конфиденциальность.

  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
Как скрыть лайки в Instagram / 3 фотографии

Шаг 4. Скройте количество лайков

Среди предложенных категорий нажмите на Публикации. А потом активируйте функцию, которая скроет количество лайков и просмотров в Instagram.

Таким образом вы сможете видеть количество лайков под публикациями других пользователей.

  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • instagram
Как скрыть лайки в Instagram / 2 фотографии

Фото: Depositphotos

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