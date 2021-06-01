Дудл ко Дню защиты детей: история и символика праздника

Первого июня Google выпустил дудл, посвященный Международному дню защиты детей.

Этот праздник был учрежден решением Международной демократической федерации женщин в 1949 году, а впервые отмечался уже в следующем году и с тех пор празднуется ежегодно.

День защиты детей — напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы они росли и учились в здоровой обстановке и в последствии сами стали хорошими родителями и достойными гражданами своей страны.

Во многих странах первого июня проходят различные массовые, развлекательные и культурные мероприятий для детей.

У Международного дня детей есть флаг – фигурки детей – красная, желтая, синяя, белая и черная –они символизируют разнообразие и терпимость. Фигурки расположены вокруг знака земли, который обозначает наш общий дом.

Значок расположен на зеленом фоне, что является символом роста и плодородия.

Праздник получил широкую поддержку в странах социалистического бока. Так, например, во времена СССР первого июня в школах начинались летние каникулы.

Дудл в честь Софии Стриенской

13 мая Google выпустил новый дудл, который посвящен польской художнице и преподавательнице Софии Стриенской.

В этом году исполнилось 130 лет со дня ее рождения Стриенской.

Иллюстрацию для Google выполнила художница из Польши Дикси Леота.