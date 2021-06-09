9 июня в Киеве стартует плей-офф часть киберспортивного турнира WePlay AniMajor 2021 в дисциплине Dota 2.

В борьбе за призовой фонд в размере $500 тыс. сойдутся 12 лучших команд со всего мира. Шесть команд уже выбыли из турнира после группового этапа.

Также команды получат баллы Dota Pro Circuit, что важно для киберспортсменов, которые пытаются попасть на The International.

Наблюдать за чемпионатом можно на Youtube-канале Факты ICTV, где ежедневно будет транслироваться полный день матчей.

Сейчас расписание соревнований выглядит так:

9 июня:

Team Aster против T1 — 12.00;

Alliance против PSG.LGD — 15.00;

Virtus.Pro против Team Nigma — 18.00;

Quincy Crew против NoPing Esports — 21.00.

10 июня:

TNC Predator против команды, которая проиграла в первом матче — 12.00;

Team Spirit против команды, которая проиграла во втором матче — 15.00;

Vici Gaming против команды, которая проиграла в третьем матче — 18.00;

Evil Geniuses против команды, которая проиграла в четвертом матче — 21.00.

Расписание матчей дополняться вместе с развитием событий на чемпионате. Финал состоится 13 июня, в котором победители нижней сетки сыграют с лидерами верхней сетки.

Чемпионат The International 2021

Сейчас наибольшее количество баллов для квалификации на турнир The International 2021 имеют команды Evil Geniuses (1250), Virtus.pro (1200), Invictus Gaming (1100) и Team Secret (950).

Поэтому WePlay AniMajor 2021 является прекрасной возможностью для многих команд, чтобы завоевать свое место на крупнейшем чемпионате по Dota 2.