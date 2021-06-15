Favbet продолжает розыгрыш 21 авто!

Favbet запускает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем авто и ценных призов. А еще в компании подвели итоги прошлого розыгрыша.

Favbet продолжает масштабную кампанию с розыгрышем 21 автомобиля. Промо-мероприятие проходит в три этапа по шесть недель. Еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей Ford Ecosport, а в финале — Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап стартует в период Евро 2020.

Favbet продолжает следовать стратегии и изменять восприятие индустрии беттинга. Одна из задач — повысить доверие к розыгрышам и продемонстрировать, что выиграть может каждый.

Реальные люди, реальные эмоции, которые показывают, что значит быть внутри игры.

Первый этап розыгрыша закончился в начале апреля. Призы нашли своих счастливых владельцев. Назар из Тернополя и Григорий из Киева стали владельцами Ford Ecosport, а киевлянка Любовь выиграла главный приз — Jaguar XE.

Чтобы подарить максимум эмоций от победы и сделать этот выигрыш особенным, компания привлекла легенд украинского футбола Вячеслава Шевчука и Артема Милевского.

Они позвонили счастливцам и сообщили радостную новость. Что чувствовали и какие эмоции пережили победители — в видео.

Хочешь почувствовать игру и пережить такие же эмоции? Достаточно зарегистрироваться и сделать прогноз на любое спортивное событие. Будь внутри игры.

Favbet и Banda разрушают стереотипы о ставках

В Favbet презентовали новый видеоролик, созданный креативным агентством Banda и продакшн-студией shelter.film. Впервые в истории украинского беттинга в роликах не призывают зрителя делать ставки, а говорят с ним об эмоциях от игры.

Эталоном коммуникации для креативщиков послужили британские букмекерские компании, которые работают с потребителем максимально интеллигентно. Режиссером работы выступил Марек Партис.