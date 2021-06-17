Spotify запустил Greenroom — это аналог Clubhouse

Шведский стриминговий сервис потокового аудио Spotify представил конкурента популярного приложения Clubhouse. Аудиоплатформа компании получила название Greenroom.

В марте Spotify приобрел Betty Labc, компанию, которая создала аудио-приложение Locker Room. Впоследствии они сообщили, что работают над тем, чтобы расширить функционал Locker Room. Сервис получил название Greenroom, который запустили в 135 странах мира 16 июня.

В Google Play и App Store приложение уже доступен для загрузки.

Приложение Greenroom имеет немножно похожий дизайн со Spotify. В нем можно всем пользователям создавать или присоединяться к комнатам для разговоров.

В Spotify отметили, что для авторизации в приложении можно использовать данные для входа в Spotify.

— Greenroom развиваться по мере того, как мы узнаем больше о том, чего хотят авторы и слушатели. Мы также добавим захватывающие новые программы о музыке, культуре и развлечениях в дополнение к спортивному контента, которым славилась Locker Room, — говорится в сообщении компании.

Также в компании сообщили, что вскоре запустят Spotify Creator Fund, который поможет создателям аудио в прямом эфире монетизировать свою работу.

В апреле в соцсети Facebook появится ряд аудиофункций. В частности, сервис подкастов и аудиочат с приглашенными спикерами.

Также в мобильном приложении планируют запустить аудиокомнату Live Audio Rooms, где группа пользователей сможет общаться друг с другом в специальных комнатах. Функция будет похоже на приложение Clubhouse.

Источник: Spotify