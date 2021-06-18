18 июня в Киеве на НСК Олимпийский состоялся украинский Форум интернет-деятелей iForum 2021, объединивший представителей ИТ-бизнеса, органов власти и экспертов отрасли.

Во время своего выступления заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал об украинском Фонде стартапов и как введение Дія City будет способствовать работе таких компаний в Украине.

Он отметил, что Фонд является крупнейшим ангельским инвестором в Украине, где стартап фактически может получить от государства $85 тыс. на развитие.

По его словам, Фонд предоставляет три вида грантов на разных этапах. Впрочем, важно, чтобы компании после получения грантов хотели оставаться в Украине.

— Именно поэтому в Дія City мы сделали особые условия для стартапов, — констатировал Борняков.

Он рассказал, что введение спец. режима предоставит стартапам лучшие налоговые условия в Восточной Европе. Также в Украине заработают распространенные мировые практики.

— Мы сделаем так, чтобы здесь работало много конструкций, которые являются стандартом венчурного инвестирования в мире. Это будет в Украине и не надо будет никуда выезжать — заявил замминистра.

Дія City — это специальный правовой режим для ИТ-индустрии в Украине, который должен поспособствовать развитию цифровой экономики, созданию отечественных инновационных продуктов и развития ИТ-образования в Украине. Верховная Рада приняла оба законопроекта о Дія City в первом чтении.

Введение Дія City будет способствовать приходу венчурных фондов

Компании-резиденты Дія City будут иметь самые низкие налоговые ставки и возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на выведенный капитал или налог на прибыль.

Введение этого специального режима будет способствовать приходу венчурных фондов в Украину.

Фото: Дія City