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Факты / Lifestyle / Интернет
Дмитро Кудрявцев |

Google приурочил новый дудл ко дню летнего солнцестояния

Google

В понедельник, 21 июня, в день летнего солнцестояния в Северном полушарии начинается астрономическое лето. Google посвятил этому факту свой новый дудл.

Дудл Лето

Летнее солнцестояние – явление, при котором наклон оси вращения Земного шара в направлении от Солнца принимает наименьшее значение.

В зависимости от сдвига календаря, летнее солнцестояние происходит 20 или 21 июня. В этом году это явление наблюдалось в ночь с воскресенья на понедельник примерно в 03.32. После этого день в нашем полушарии идет на убыль, тогда как в южном – наоборот.

Что интересно, похожий дудл создан и для южного полушария, где сегодня началась астрономическая зима.

Дудл Зима

День летнего солнцестояния: приметы и традиции

День летнего солнцестояния еще с древности считается очень мистическим.

У наших предков было множество примет и поверий на этот день.

Подробнее о традициях и приметах на день летнего солнцестояния читайте в материале Фактов ICTV.

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