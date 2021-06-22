YouTube выиграл дело относительно авторского права в суде ЕС

Главный суд Европейского союза снял ответственность с видеохостинга YouTube за размещение на платформе пользователями ресурса музыки или видео, защищенных авторским правом.
Согласно заявлению, модераторы онлайн-платформы автоматически не являются распространителями защищенного авторскими правами контента, который размещают пользователи.
Суд ЕС рассмотрел два дела о нарушении авторских прав относительно загруженного контента, переданные Федеральным судом Германии.
Музыкальный продюсер Фрэнк Петерсон подал иск против YouTube и Google из-за размещения на платформе видеохостинга в 2008 году ряда медиапродуктов. Эти записи разместили пользователи YouTube без его разрешения.
Также издатель Elsevier и служба хостинга файлов Cyando в Германии подали иск против YouTube. В 2013 году пользователи ресурса разместили на платформе их интеллектуальную собственность.
В своем постановлении суд заявил, что такие платформы не могут автоматически привлекаться к ответственности за загрузку музыки или видео с авторскими правами.
Однако модераторов видеохостинга могут привлечь к ответственности, если ресурс не внедрил технологические инструменты для устранения нарушений авторских прав со стороны пользователей.
Кроме этого, YouTube могут привлечь к ответственности в случае, если станет известно об нарушении авторского права на платформе, а модераторы откажутся удалить контент или заблокировать доступ к нему.
Источник: Xinhua