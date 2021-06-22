YouTube выиграл дело относительно авторского права в суде ЕС

Главный суд Европейского союза снял ответственность с видеохостинга YouTube за размещение на платформе пользователями ресурса музыки или видео, защищенных авторским правом.

Согласно заявлению, модераторы онлайн-платформы автоматически не являются распространителями защищенного авторскими правами контента, который размещают пользователи.

Суд ЕС рассмотрел два дела о нарушении авторских прав относительно загруженного контента, переданные Федеральным судом Германии.

Музыкальный продюсер Фрэнк Петерсон подал иск против YouTube и Google из-за размещения на платформе видеохостинга в 2008 году ряда медиапродуктов. Эти записи разместили пользователи YouTube без его разрешения.

Также издатель Elsevier и служба хостинга файлов Cyando в Германии подали иск против YouTube. В 2013 году пользователи ресурса разместили на платформе их интеллектуальную собственность.

В своем постановлении суд заявил, что такие платформы не могут автоматически привлекаться к ответственности за загрузку музыки или видео с авторскими правами.

Однако модераторов видеохостинга могут привлечь к ответственности, если ресурс не внедрил технологические инструменты для устранения нарушений авторских прав со стороны пользователей.

Кроме этого, YouTube могут привлечь к ответственности в случае, если станет известно об нарушении авторского права на платформе, а модераторы откажутся удалить контент или заблокировать доступ к нему.

Источник: Xinhua