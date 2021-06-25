В Steam началась летняя распродажа

В игровом магазине Steam стартовала летняя распродажа. Теперь геймеры могут пополнить свои библиотеки, ведь скидки получили множество игр.
Распродажа продлится с 24 июня по 8 июля. Цены уменьшились на 17-85%.
Среди игр, которые получили скидки — Cyberpunk 2077, Star Wars, Titans, the Hunter, Death Stranding, Mass Effect Legendary Edition и другие.
Среди интересных предложений:
- Darkest Dungeon – 32 грн (скидка 80%);
- Visage — 278 грн (скидка 35%);
- Resident Evil 3 — 494 грн (скидка 67%);
- Dark Soul II — 135 грн (скидка 75 %);
- Heroes of Hammerwatch — 79 грн (скидка 60%);
- Metro Exodus – 202 грн (скидка 70%);
- ARK: Survival Evolved – 125 грн (скидка 67%);
- Cloudpunk — 84 грн (скидка 50%);
- Beyond — 161 грн (скидка 50 %);
- Surviving Mars — 94 грн (скидка 75%).
Жанры игр, которые вошли в летнюю распродажу:
- аниме;
- экшн;
- хоррор;
- ролевые;
- научная фантастика;
- стратегии;
- гонки и спорт;
- детективы;
- симуляторы;
- приключения;
- космос;
- выживание и другие.