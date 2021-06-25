В Steam началась летняя распродажа

В игровом магазине Steam стартовала летняя распродажа. Теперь геймеры могут пополнить свои библиотеки, ведь скидки получили множество игр.

Распродажа продлится с 24 июня по 8 июля. Цены уменьшились на 17-85%.

Среди игр, которые получили скидки — Cyberpunk 2077, Star Wars, Titans, the Hunter, Death Stranding, Mass Effect Legendary Edition и другие.

Среди интересных предложений:

Darkest Dungeon – 32 грн (скидка 80%);

Visage — 278 грн (скидка 35%);

Resident Evil 3 — 494 грн (скидка 67%);

Dark Soul II — 135 грн (скидка 75 %);

Heroes of Hammerwatch — 79 грн (скидка 60%);

Metro Exodus – 202 грн (скидка 70%);

ARK: Survival Evolved – 125 грн (скидка 67%);

Cloudpunk — 84 грн (скидка 50%);

Beyond — 161 грн (скидка 50 %);

Surviving Mars — 94 грн (скидка 75%).

Жанры игр, которые вошли в летнюю распродажу: