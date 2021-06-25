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Факты / Lifestyle / Интернет
Каріна Зуєва |

В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на Cyberpunk 2077

дитина грає в комп'ютер

В игровом магазине Steam стартовала летняя распродажа. Теперь геймеры могут пополнить свои библиотеки, ведь скидки получили множество игр.

Распродажа продлится с 24 июня по 8 июля. Цены уменьшились на 17-85%.

Среди игр, которые получили скидки — Cyberpunk 2077, Star Wars, Titans, the Hunter, Death Stranding, Mass Effect Legendary Edition и другие.

Среди интересных предложений:

  • Darkest Dungeon – 32 грн (скидка 80%);
  • Visage — 278 грн (скидка 35%);
  • Resident Evil 3 — 494 грн (скидка 67%);
  • Dark Soul II — 135 грн (скидка 75 %);
  • Heroes of Hammerwatch — 79 грн (скидка 60%);
  • Metro Exodus – 202 грн (скидка 70%);
  • ARK: Survival Evolved – 125 грн (скидка 67%);
  • Cloudpunk — 84 грн (скидка 50%);
  • Beyond — 161 грн (скидка 50 %);
  • Surviving Mars — 94 грн (скидка 75%).

Жанры игр, которые вошли в летнюю распродажу:

  • аниме;
  • экшн;
  • хоррор;
  • ролевые;
  • научная фантастика;
  • стратегии;
  • гонки и спорт;
  • детективы;
  • симуляторы;
  • приключения;
  • космос;
  • выживание и другие.

В Steam началась летняя распродажа

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Фото: Pixabay

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