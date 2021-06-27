В воскресенье, 27 июня Google посвятил свой новый дудл польскому кинорежиссеру и сценаристу Кшиштофу Кесьлевскому.

Дудл представляет собой фрагмент лица режиссера в очках в форме буквы O в слове Google.

Оно разделено на 2 зоны — синюю и красную. Так художник намекает на знаковый фильм знаменитого поляка.

Кесьлёвский — один из режиссеров в истории мирового кино второй половины ХХ века.

Его темой стало исследование морали повседневной жизни и откровенное изображение современной Польши.

Он начинал свою карьеру как документалист.

— У каждого человека два лица. Одно — для окружающих, для улицы, для работы. Принято, чтобы это было лицо энергичного человека, которому вот-вот повезет. Но истинное лицо другое …, — это тезис из ленты Кеслёвского Декалог. Фильм второй.

Такие слова задают правильный настрой для восприятия его фильмов. Ведь Кшиштоф Кесьлёвский — уязвимый, ответственный и самокритичный. Его кино превратилось в лабораторию для исследований человеческого бытия.

После выхода в 1988 году Декалога — десятичасовых телесериалов, которые рассказывают о жителях комплекса в Варшаве — работы Кесьлёвского получили международную известность.

Его личные исследования человека и философии социума достигли кульминации в трилогии 1993-94 годов Три цвета, каждая из которых отражает идеалы Французской революции.

Режиссер умер 13 марта 1996 в больнице в Варшаве. Он не пережил операцию на сердце.

Дудл, посвященный Кесьлёвскому представляет собой фрагмент лица режиссера в очках в форме буквы O в слове Google.

Было несколько вариантов этого дудла. И во всех можно увидеть лишь лицо режиссера.