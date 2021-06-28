Новый дудл от Google посвящен Мэри Ту Экс Эрли: кто она такая

В понедельник, 28 июня, Google посвятил свой дудл Мэри Ту Экс Эрли.

Он был создан в честь женщины из национальности могавк, которая более двух десятилетий боролась против дискриминации по признаку пола и выступала против закона об индейцах, лишавшего женщин статуса представителя коренного народа.

Ее борьба привела к тому, что парламент Канады в 1985 году принял поправку, восстанавливающую статус женщин-индейцев.

Эрли родилась 4 октября 1911 года. В 18 лет она переехала в Нью-Йорк и вышла замуж за американского инженера ирландского происхождения, в результате чего потеряла статус индейца.

Согласно канадскому закону от 1876 года, женщина, вышедшая замуж за представителя некоренных народов, теряла соответствующий статус. Таким образом женщин-индейцев и их детей лишали права голоса и возможности жить в своих общинах.

Читайте Google приурочил новый дудл ко дню летнего солнцестояния

В 1967 году Эрли основала организацию Равные права для индийских женщин. В последствии она стала первой женщиной, чей статус индейца был восстановлен.