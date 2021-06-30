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Владислава Ткаченко |

Болельщик спрогнозировал результат матча Нидерланды-Украина на сайте FAVBET и выиграл авто

FAVBET

Евро-2020 в разгаре. Закончился групповой этап и на очереди плей-офф. Набирает обороты и промоакция от FAVBET Забивай голы — выигрывай Jaguar XE, где каждый желающий может принять участие в гонке бомбардиров и посоревноваться за машины.

Первым победителем стал Анатолий из Полтавы. Который верно спрогнозировал результат поединка Нидерланды-Украина — более двух забитых в игре.

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Прогноз стал счастливым для Анатолия. Известный шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко в прямом эфире вытащил из корзины именно его игровой номер. Теперь он — владелец новенького Ford EcoSport.

Промоакция проходит в три этапа по шесть недель. Еженедельно будут разыгрывать пять автомобилей Ford Ecosport, а в финале — Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов.

Второй этап проходив в период Евро 2020.

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